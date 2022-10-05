Son dakika haberi | Ankara ve Diyarbakır'da 'kaçakçılık' operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA ile Diyarbakır'da, cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı yapan gruba yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yapan 11 kişilik grup belirlendi. Soruşturma kapsamında adres ve kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara ve Diyarbakır'da 19 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişinin de arandığı bildirildi. Operasyonda 81 cep telefonu ile 1290 yedek parçası, IMEI klonlamada kullanılan cihaz ve dijital materyalin yanı sıra 234,8 gram metamfetamin, 175,5 gram esrar, 163,1 gram bonzai, 2 şişe sıvı bonzai, 5 gram ecstasy, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1430 TL ve narkotik madde satışlarını içeren ajanda ele geçirildi.