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Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

03.01.2022 19:27

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek...

Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek bebeğin ailesinin, o sırada mezarını dahi kazdırdığı öğrenildi. Melek Sert, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

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Devlet Hastanesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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