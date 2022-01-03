Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek bebeğin ailesinin, o sırada mezarını dahi kazdırdığı öğrenildi. Melek Sert, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.