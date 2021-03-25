Son dakika haberi! Anne karnındayken babasını kaybeden Suriyeli çocuk Türkiye'de şifa buldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Anne karnındayken babasını kaybeden Suriyeli çocuk Türkiye'de şifa buldu

25.03.2021 11:07
Son dakika haberi! Anne karnındayken babasını kaybeden Suriyeli çocuk Türkiye'de şifa buldu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin El Bab kentinde yaşayan, anne karnındayken babasını kaybeden doğuştan kalp hastası 4 yaşındaki Cud El Hamami, Diyarbakır'da gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Suriye'nin El Bab kentinde yaşayan, anne karnındayken babasını kaybeden doğuştan kalp hastası 4 yaşındaki Cud El Hamami, Diyarbakır'da gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriyelilere kapılarını açan Türkiye, insani yardımın yanı sıra Suriye'den gelen birçok hastaya da sağlık hizmeti sunuyor.

Bu hastalardan biri de El Bab kentinde yaşayan 4 yaşındaki Cud El Hamami.

Cud El Hamami, Humus kentinde henüz anne karnındayken babasını Esed rejiminin saldırıları sırasında kaybetti.

Hamami doğduktan bir süre sonra ailesi bombardımandan kaçarak El Bab kentine yerleşti.

Rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından El Bab'da Türkiye'nin yardımıyla yapılan hastaneye kaldırıldı.

Kalbinde delik tespit edilen Hamami, Türkiye'ye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle annesi Mecid ve 8 yaşındaki ağabeyi Abdulmümin ile Diyarbakır'a getirilen çocuğun, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezindeki tetkiklerde kalbinde 2 santimetre çapında delik, akciğerine giden damarda da darlık saptandı.

Kalpteki delik, kateter yolu ile kapatılmaya elverişli olmadığından küçük çocuğa yaklaşık 3 saat süren açık kalp ameliyatı yapıldı.

"Türkiye bize yardım etmeseydi çocuğumu kaybedebilirdim"

Anne Mecid Hamami, AA muhabirine, Arapça olarak oğlunun ameliyatla sağlığına kavuştuğunu, Türk doktorları sayesinde hayata yeniden döndüğünü söyledi.

Bir aylık hamile iken eşinin Humus'ta hayatını kaybettiğini ifade eden Hamami, o dönem yalnız kaldığını ve ne yapacağını bilemediğini anlattı.

Esed rejiminin hava saldırılarıyla yerleşim yerlerini bombalamaya devam etmesi nedeniyle büyük zorluklarla Humus'tan, El Bab kentine geçtiğini belirten Hamami, 4 yıl boyunca büyük sıkıntı yaşadığını aktardı.

Mecid Hamami, "Eşimi kaybetmiştim. Bana yardımcı olacak kimse kalmadı. Rejim uçakları bomba atıyordu. Biz de bombalardan korunmak için gece gündüz koşarak sığınaklara saklanıyorduk. Bize yardımcı olacakların çoğu da şehit edildi. Ekmek bulamıyorduk. Gıda falan da yoktu. Orada hastane diye bir şey kalmadı. Hepsi bombalarla yıkıldı. Sadece küçük bir ambulans vardı." dedi.

Çocuğunda morluk oluşmaya başladığını, Türk doktorlardan oluşan ekip tarafından oğlunun hastalığının teşhis edildiğini dile getiren Hamami şunları kaydetti:

"Çocuğumun Türkiye'de tedavi edilmesi gerektiğini söylediler. Beni Türkiye'ye sevk ettiler. Türkiye bize yardım etmeseydi gözümün önünde çocuğumu kaybedebilirdim. Orada kalsaydık asla böyle bir ameliyat yaptırma şansımız yoktu. Buradaki doktorlardan Allah razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Çocuğum onlar sayesinde sağlığına kavuştu. Çocuğumdan ümidimi kesmiştim. Yüreğim yanıyordu. Evladım güzümün önünde kıvranıyordu ve hiçbir şey yapamıyordum. Türkiye'ye teşekkür ederim."

"4-5 gün sonra taburcu edeceğiz"

Çocuk Kalp Merkezi yöneticisi, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, Diyarbakır ve çevre illerin yanı sıra Suriye'den gelen çocuklara da hizmet verdiklerini söyledi.

Cud El Hamami'nin de bunlardan biri olduğunu dile getiren Aldudak, 4 yaşındaki çocuğun ameliyatının son derece başarılı geçtiğini belirtti.

Aldudak hastanın yoğun bakım sürecini bitirdiğini, klinikte durumunun izlendiğini anlatarak, "4-5 gün sonra taburcu edeceğiz. Herhangi bir sorunu kalmayacak inşallah." ifadesini kullandı.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan ise hastanın kalbindeki deliği yine kendi kalbinden yama ile kapattıklarını bildirdi.

Doyurgan hastanın genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Anne karnındayken babasını kaybeden Suriyeli çocuk Türkiye'de şifa buldu - Son Dakika


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