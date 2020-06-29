Son dakika haberi | Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu
Gelen son dakika haberlerine göre ERZURUM'un merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi.
ERZURUM'un merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi. 5 günlük takibin ardından yakalanabilen anne ve 5 yavru kedi hayvan barınağında koruma altına alındı.
Merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'nde terkedilen müstakil evde anneleri tarafından beslendiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ile Aziziye Belediyesi adeta seferberlik ilan etti. Annelerinin nerede olduğu tespit edilemeyen, görüldüğünde ise yakalanamayan yavru kedilerin korunması için çaba gösterildi. Yavru kedilerin anneleri ile birlikte hayvan barınağına götürülmesi için uzun süreli bir çaba gösterildi. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince her gün yapılan takibin ardından yavru kedilerin annesi ancak 5 gün sonra yavrularla birlikte muhafaza altına alınabildi. Anne ve yavru kediler Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülerek koruma altına alındı.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
, belediyenin fen işleri ekibi ile ve Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, "Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakarlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teala'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:07 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu - Son Dakika
Son Dakika 23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı