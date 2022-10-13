Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada...Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada...Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı

13.10.2022 14:13

Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada.

Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada...Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı

Ticari aracı stop etmek için direksiyona geçen genç, sokağı birbirine kattı

Stop etmek isterken geri vitese taktı, anne kıza çarpınca da korkup kaçtı

BURSA - Bursa'da kontağı üzerinde bulunan ticari aracı stop etmek için direksiyonuna geçen 15 yaşındaki genç, sokağı birbirine kattı. Aracı stop etmek isterken geri vitese takıp manevra yapan genç adam anne kıza çarpıp olay yerinden kaçtı. Anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği kaza ve sürücünün kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesindeki Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracın sürücüsü aracı çalışır halde bırakıp paket almak için içeriye girdiği sırada, çevredeki esnaflardan biri orada bulunan bir şahsa "aracı stop et boş yere çalışmasın" diyerek aracın kontağını kapatmasını istedi. Bunun üzerine araca binen 15 yaşındaki genç, stop etmek yerine geri vitese takıp gaza bastı. Aniden geri manevra yapan ticari aracı, o sırada yolda yürüyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan anne ve kızına çevredekiler yardım etti. Aracın direksiyonundan inen kişi kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kısa sürede yakalanan şahsın aracı yanlışlıkla vitese taktığı olaydan sonrada korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Genç adam hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralamasına sebep olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıkları ise genç adamın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Ticari araca binen genç kornaya basıyordu. Çevreden arabadan inmesini gürültü yapmamasını isteyenler oldu. O sırada kontağı kapatmak yerine geri vitese takıp arabayı hareket ettirdi. Arkasında yoldan geçen anne kızına çarpı. Panik olduk, biz kadınla kızına "yaralılar mı" diye bakarken o ön kapıdan inip kaçtı. Çok şükür ciddi yaralanan olmadı. Yeter ki cana gelmesin, mal telafi edilir" diye konuştular.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada...Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada...Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement