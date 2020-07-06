Son dakika haberi: 'Anne kuzum öldü' - Son Dakika

Son dakika haberi: 'Anne kuzum öldü'

Son dakika haberi: Kuzuları ölen çocuk "Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşlarına boğuldu Otomobilin altında kalan kuzusu için gözyaşlarına boğuldu Adıyaman'da, 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu telef olan kuzusu için ağlayarak adeta gözyaşlarına boğuldu.

Kuzuları ölen çocuk "Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşlarına boğuldu

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Otomobilin altında kalan kuzusu için gözyaşlarına boğuldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu telef olan kuzusu için ağlayarak adeta gözyaşlarına boğuldu. Kazada 1 kişi yaralanırken 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Osmaniye istikametine gitmekte olan Osman D., idaresindeki 34 PL 391 plakalı Peugeot marka otomobil, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde hayvanlarını otlattıktan sonra karayolu üzerinde evine götüren Mehmet Çalışkan 'a ait olan keçi sürüsü arasına daldı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ayşe D., yaralanırken 21 keçi ve 1 kuzu olay yerinde telef oldu. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keçi sürüsüyle beraber kuzusunu otlatmaya gönderen ve kaza haberiyle olay yerine koşan 11 yaşındaki Nurullah Çalışkan, kuzusunun öldüğünü gördü. Kuzusunun ve diğer keçilerin ölümüne üzülen küçük çocuk annesine, ' Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşı döktü. Kuzusu için oldukça üzülen çocuk, adeta gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk ailesi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir türlü sakinleştirilemeyen çocuk daha sonra yakınları tarafından olay yerinden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Anne kuzum öldü' - Son Dakika
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