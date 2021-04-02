Son dakika haberi: Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor

02.04.2021 12:09
Son dakika haberi: Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Özellikle 6 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin çocukluk çağı lösemi ve lenfoma riskini azalttığı saptandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Özellikle 6 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin çocukluk çağı lösemi ve lenfoma riskini azalttığı saptandı. Anne sütü ile beslenme anneyi de kanserden korur. Bir yıldan uzun süre emzirmek kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riskini belirgin oranda azaltır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabayır, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasına ilişkin yaptığı açıklamada, anne sütünün bebeğin yaşamında, doğumundan sonraki belki de en büyük mucize olduğunu belirterek, bebeğe yaşamındaki en güzel başlangıcı sağladığını kaydetti.

Dünyada her yıl 1 milyondan fazla bebek ve çocuğun, anne sütü ile beslenemediği için ishal ve solunum yolu başta olmak üzere enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden Karabayır, "Dünya Sağlık Örgütü yaşamın ilk altı ayında bebeklere tek başına anne sütü verilmesini, sonrasında uygun tamamlayıcı gıdalar ile emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesini öneriyor. Emzirme, çocuklara ve annelerine kısa ve uzun vadeli sağlık ve gelişimsel faydalar sunar." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yapılan biyolojik ve epidemiyolojik araştırmalarla anne sütünün yararlarının daha iyi anlaşıldığını aktaran Prof. Dr. Karabayır, "Enfeksiyonlardan koruyucu faktörler ve bir dizi biyoaktif maddeler içeren benzersiz insan sütü bileşimi bebeği çevresel maruziyetlerden korur, ayrıca bağışıklık sisteminin gelişimini destekleyerek sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Anne sütünün, emzirme süresi boyunca bebeklerde, ölüm hızını ve hastalık riskini azaltıcı etkilerinin yanı sıra enfeksiyonlardan koruyucu, gastrointestinal sistem fonksiyonlarını düzenleyici ve nörogelişimsel fonksiyonları destekleyici etkileri bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bebeklerin en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi desteklenmeli"

Prof. Dr. Karabayır, anne sütündeki bazı maddelerin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğine ilişkin bilimsel çalışmaların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim hiç emzirilmeyenlere göre özellikle 6 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin çocukluk çağı lösemi ve lenfoma riskini azalttığı saptandı. Anne sütünün içerdiği çok sayıda immünolojik olarak etkin madde ve kök hücreler ile aktif bağışıklığı geliştirerek lösemiden koruduğu düşünülüyor. Anne sütü ile beslenme anneyi de kanserden korur. Bir yıldan uzun süre emzirmek kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riskini belirgin oranda azaltır.

Doğum yapan kadınların dahil edildiği bir çalışmada emzirenlerin emzirmeyenlere göre rahim kanserine yakalanma riski yüzde 11 daha az bulunmuş olup, bu etkinin özellikle emzirme süresi 6-9 ayı aştığında belirgin olduğu saptandı. Sonuç olarak anne sütü bebeğin optimal büyümesini sağlarken içerdiği eşsiz maddelerle bağışıklığı güçlendirmekte, hem bebek hem de anneyi enfeksiyon ve kanserden korumaktadır. Bu nedenle bebeklerin en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi desteklenmelidir."

Çocuk Sağlığı, Üniversite, Kanser, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor - Son Dakika


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