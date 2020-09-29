Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Manavgat'ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y. ile 44 yaşındaki oğlu Nebi Y., korona virüs sebebiyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti, System.String[]

Manavgat'ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y. ile 44 yaşındaki oğlu Nebi Y., korona virüs sebebiyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla hayatını kaybetti. Nebi Y., Cumartesi günü hayatını kaybeden ve Kavaklı Mezarlığında toprağa verilen annesi Gazney Y.'nin mezarının yanına defnedildi.

Manavgat ilçesinde yaşayan anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti. 17 gün boyunca korona virüs tedavisi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde Cumartesi günü hayatını kaybeden 70 yaşındaki Gazney Y.'nin 44 yaşındaki oğlu Nebi Y. de annesinden 2 gün sonra 10 gündür tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti. Nebi Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar görevlileri tarafından annesinin Kavaklı Mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi. Cenazeyi Nebi Y.'nin eşi ve kardeşleri uzaktan izleyebildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp yaktıktan sonra mezarlıktan ayrıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti

Cumartesi, Manavgat, Kavaklı, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei