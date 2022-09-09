Son dakika haberi | ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU

09.09.2022 08:00

Son dakika haberleri: ADANA'da annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki kardeş M.K.S (6) ve E.S. (5), sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu.

ADANA'da annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki kardeş M.K.S (6) ve E.S. (5), sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu. Polisin şefkatli yaklaşımıyla sakinleşen iki minik kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Ocak Polis Merkezi'nde görevli ekip, devriye görevinde bulunduğu sırada kaldırım üzerinde oturan yaşları küçük iki çocuk gördü. Korktuğunu fark ettiği çocukları önce sakinleştiren polis, daha sonra nerede yaşadıklarını sordu. Polis, çocukların gösterdiği iki katlı binaya gidince kapının açık, içeride de kimsenin olmadığını fark etti. Daha sonra aynı binadaki başka bir dairenin zilini çalan polis, çocukların yeni taşınan, eşinden ayrılma aşamasındaki B.S.'nin (24) oğulları M.K.S. ve E.S. olduğunu tespit etti. Telefon ile B.S.'ye ulaşamayan polis, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisin şefkatli yaklaşımı sonrası sakinleşen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

B.S. ve oğulları M.K.S. ile E.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki çocuk, gece sokakta polis tarafından bulundu Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki çocuk, gece sokakta polis tarafından bulundu
Kaynak: DHA

Seyhan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ANNELERİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İKİ ÇOCUK, GECE SOKAKTA POLİS TARAFINDAN BULUNDU - Son Dakika
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