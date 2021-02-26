Annesi cezaevindeki kızın polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Annesi cezaevindeki kızın polislik hayali gerçek oldu

Annesi Karaman'da 6 yıl önce kendisini kaçırmak isteyen adamı öldürerek cezaevine giren 12 yaşındaki kız çocuğunun polis olma hayalini Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi

ADANA - Annesi Karaman'da 6 yıl önce kendisini kaçırmak isteyen adamı öldürerek cezaevine giren 12 yaşındaki kız çocuğunun polis olma hayalini Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Karaman'nın merkeze bağlı Bostanözü Mahallesinde 16 Nisan 2015 günü saat 08.30 sıralarında hamile Sevgi Acar (28), olaydan 1 ay önce eşinden boşanıp Karaman'ın Bostancı Köyü İllice Mevkiindeki yaylada çadırda yaşayan ailesinin yanına yerleşti.

İddiaya göre, kendisini sürekli rahatsız eden Hacı Sezgin otomobiliyle Acar'ın yaşadığı yaylaya geldi. Sezgin, karşılaştığı Sevgi Acar'a, birlikte yaşamak için teklifte bulundu. Acar da bu teklifi reddetti. Sezgin de, Acar'ı kaçırmak istedi. Sezgin'in elinden kurtulan Acar, çadırdan aldığı av tüfeğiyle Sezgin'in üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sezgin, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevgi Acar, jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Bu olay nedeniyle Acar'ın o dönem 6 yaşında olan kızı Tuğba Tosun babaannesine teslim edildi. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesinde yaşayan kız çocuğunun en büyük hayali ise polis olmaktı. Bu durumu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat vererek kız çocuğuna sahip çıkılması ve hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'dan kız çocuğuna polis kıyafeti götürdü. Ayrıca çocuğa hediyelerde verildi. Polis kıyafeti giyen kız çocuğu ileride suçluları yakalamak ve suçları azaltmak için polis olmak istediğini söyledi.