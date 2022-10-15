Son dakika haberi! Annesi eve almadığı için ateş etti, mermilerin hedefi arkadaşı oldu: 1 ölü

Annesi eve almadığı için ateş etti, mermilerin hedefi arkadaşı oldu: 1 ölü

Annesine ateş ederken arkadaşını öldürdü

İZMİR - İzmir'de alkollü olduğu iddiasıyla annesi tarafından eve alınmayan şahsın silahından çıkan kurşun arkadaşına isabet etti. Hastaneye kaldırılan adam burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Başol ile gece boyunca alkol aldıktan sonra S.Y.'yi evine bıraktı. Evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı. Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu. Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay ile soruşturma başlatıldı.