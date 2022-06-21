Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

21.06.2022 16:46
Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de, annesi Saliha Birincibubar'ın (60) içinde olduğu evi benzin döküp, ateş veren Ünal Deniz (43), tutuklandı.

EDİRNE'de, annesi Saliha Birincibubar'ın (60) içinde olduğu evi benzin döküp, ateş veren Ünal Deniz (43), tutuklandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar olan Birincibubar'ın ise İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

Olay, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi. Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Deniz ardından kaçtı. Evden alevlerin çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen Birincibubar, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçan Ünal Deniz'i yakaladı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır, yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal Deniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Ünal Deniz, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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