Son dakika haberi: Annesi ile tartışan babasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Annesi ile tartışan babasını öldürdü

02.05.2022 19:51
Son dakika haberi: Annesi ile tartışan babasını öldürdü

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir genç, annesi ile tartışan babasını sopayla öldürdü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir genç, annesi ile tartışan babasını sopayla öldürdü.

Karaca kırsal Mahallesi'nde İddiaya göre 16 yaşındaki K.A., annesi ile tartışan 50 yaşındaki babası Mehmet A.'nın kafasına sopayla vurdu. Baba aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Annesi ile tartışan babasını öldürdü - Son Dakika


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