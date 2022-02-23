Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu

23.02.2022 22:55
Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle 201 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin yanından ayrılarak evdeki diğer odaya giren Ali Özkeskin bir süre odadan çıkmadı. Oğlunun sağlık durumundan şüphelenerek odaya giren Özkeskin'in annesi oğlunun yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Annesinin yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkeskin'in hayatını kaybettiğini belirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Özkeskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu

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Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu - Son Dakika


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