Son dakika haberi: Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son dakika haberi: Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberlerine göre Hatay Vali Yardımcısı Tolga P.'nin Şüphelinin Adli Tıpa getirilmesi ADANA - Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hatay Vali Yardımcısı Tolga P.'nin Şüphelinin Adli Tıpa getirilmesi ADANA - Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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12.08.2020 22:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika