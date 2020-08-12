Son dakika haberi: Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P.'nin Şüphelinin Adli Tıpa getirilmesi ADANA - Adana 'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:15

Kaynak: AA

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