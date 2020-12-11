Son dakika haberi! ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA BERAAT - Son Dakika

Son dakika haberi! ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA BERAAT

11.12.2020 15:12
Son dakika haberi! ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA BERAAT, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de bir yıl önce annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk duruşmada tahliye edilen 16 yaşındaki İ.D.'nin davasında karar çıktı.

SULTANGAZİ'de bir yıl önce annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk duruşmada tahliye edilen 16 yaşındaki İ.D.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, İ.D'nin "annesine yönelmiş saldırıyı defetmek amacıyla mazur görülebilecek heyecandan dolayı meşru savunma sınırlarını aştığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Suça Sürüklenen Çocuk İ.D. ve avukatı Burak Temizer hazır bulundu. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, İ. D.'nin "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını  talep etmişti. Mütalaaya karşı savunma yapan İ. D.'nin avukatı Burak Temizer, "Olay anında başka seçeneği yoktu. Kimse annesinin canına yönelmiş ağır bir tehlikeye katlanmak durumunda değildir. Müvekkilimin o gün yapmak zorunda kaldığı şey yaratılıştan kaynaklı içgüdüsel bir savunmadır. Ölçülüdür. Mecburidir. Müvekkil o gün bu şekilde davranmasaydı belki de tüm aile bugün hayatta değildi. Savcılık mütalaasını ve haksız tahrik indirimi ile cezalandırma talebini kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi. Son sözü sorulan İ.D. de "Öyle olmasını istemezdim. Başka çarem yoktu" diyerek beraatini talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, İ.D.'nin annesine yönelmiş saldırıyı defetmek amacıyla hareket ederken mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı meşru savunma sınırını aştığının anlaşıldığını belirterek beraat kararı verdi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sultangazi'de 11 Ekim 2019 tarihinde Yusuf D.'nin tartıştığı eşi Saniye D.'ye şiddet uyguladığı, bunun üzerine oğlu İ.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtiliyordu. İddianamede, 18 yaşından küçük olan İ.D. için, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İ.D. 18 Ağustos 2020'deki duruşmada, tahliye edilmişti. Babası ile aynı işyerinde çalıştığını, olay günü annesinin hasta olduğunu, hastaneye gitmek için araca bindiklerinde babası ile annesinin tartıştığını, bunun üzerine araçtan inerek eve döndüklerini söylemişti. Babasının, annesinin kafasına yumruk attığını belirten İ.D., "Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. Kardeşlerim ağlamaya başladı. Babam annemin boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibi görünüyordu. Babam sağ ön cebinden siyah bir bıçak çıkarttı. Bıçakla annemin üzerine doğru yürüdü. Ağlarsan dilini keserim dedi. Annem de bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi. Ben babamı sakinleştirmeye çalıştım ancak 'seni de kardeşlerini de öldürürüm, sen karışma' dedi. Ben geri çekildim. Babam tekrar annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes almakta zorlandığını görünce dayanamadım. Babamın koltuğun üzerinde bıraktığı bıçağı aldım. Babamın karnına iki kez sapladım. Babam annemi bıraktı ve evden çıktı. Daha sonra annem çıktı, çok korkmuştum. Babam evde devamlı annemle kavga ederdi. Babam beni ve kardeşlerimi devamlı döverdi. Annemi de devamlı döverdi" demişti.

Görüntü dökümü: -------------------

-Arşiv


- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Mahkeme, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA BERAAT - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı
AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz         
15:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri ortaya çıktı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri ortaya çıktı         
15:30
'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu         
15:11
Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı         
14:40
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır         
14:30
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi         
13:52
Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler         
13:28
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 15:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA BERAAT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei