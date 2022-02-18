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Son dakika haberi... Annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haberi... Annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis

18.02.2022 19:25
Son dakika haberi... Annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin kararı bozması sonrası yeniden yargılandığı davada, "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin kararı bozması sonrası yeniden yargılandığı davada, "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "konutta yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık M.B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki annesi H.B'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma çıktığını anlattı. Savcı, tartışma sonucu sanığın hakarette bulunduğu ve saldırıp darbettiği annesinin cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık M.B'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu, üzerine atılı "konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Müşteki H.B, olay günü oğlunun kendisinden para istediğini belirterek, "Kendisine paramın olmadığını söyleyince beni darbederek elimdeki telefonu zorla aldı. Ben de tüm yaşananları polise anlattım." ifadesini kullandı.

Savunması alınan M.B, suçlamaları kabul etmeyerek "Annemi yaralamadım. Telefonunu zorla almadım. Suçlamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

23 Eylül 2021'de tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbettiği iddiasıyla sanık M.B'ye "konutta yağma" suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verilmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi ise yargılama sırasında sanığın annesi, müşteki H.B'nin "beyanı alınmadan" hüküm verildiği gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cumhuriyet, Savcı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis - Son Dakika


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