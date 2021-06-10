Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal ile öldürülen Melahat İşbir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

ANNESİNİ BİR ERKEKLE GÖRDÜĞÜ İDDİA ETTİ

Son savunması sorulan Batuhan Ünal, eve geldiğinde annesini bir erkekle gördüğünü, bu sebeple tartıştıklarını, annesinin kendisine tokat atığını, hakaret ettiğini iddia etti. Ayakkabılıktan eline aldığı ilk cisimle annesine vurduğunu söyleyen sanık Ünal, "Olayın şokuyla, gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilmeden rastgele salladım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle bir niyetim, amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Sonrasında yaptığım şeyler, korku ve panikle yaptığım şeylerdi. Böyle bir durum olduğu için gerçekten pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Ünal'ı 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamadı. Ünal'a yardım eden sanık Furkan Salih Gürlek'e de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CİNAYETTEN SONRA PARTİ VERMİŞ

Öte yandan Ünal'ın dayısı, sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etmişti.