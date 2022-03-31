Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü

31.03.2022 19:21
Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü

Son dakika haberine göre Adana'da annesini tabancayla sokak ortasında vurarak öldüren şahıs, istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalandı.

Adana'da annesini tabancayla sokak ortasında vurarak öldüren şahıs, istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan Ayşe O.'nun (40) evinin olduğu sokağa gelen oğlu Kemal O. (22), burada beklemeye başladı. Yanında bir kadın ile elinde bıçakla evden çıkan Ayşe O.'ya oğlu Kemal O. silahla 3 el ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen istirahatli özel harekat polisi zanlıyı yakaladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Ancak olaydan bir saat sonra kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet polisi tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği ileri sürüldü. - ADANA

Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü
Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü
Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü
Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü

YORUMLAR
500
Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı Son dakika haberi! Anneye 'evlat' kurşunu: Oğlunun sıktığı 3 kurşunla hayatını kaybetti Son dakika haberi! Anneye 'evlat' kurşunu: Oğlunun sıktığı 3 kurşunla hayatını kaybetti Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

Şahintepe Mahallesi, Özel Harekat, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:34:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement