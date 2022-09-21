Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak - Son Dakika
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Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak

21.09.2022 12:29
Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde annesini vahşice öldüren Tuğçe Sayın (35) hakkında, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi. Sevilay Palabıyık, kızının kendisini öldüreceğini belirterek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Katil Tuğçe Sayın'ın da annesi için, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dediği belirtildi.

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuğçe Sayın bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"KARDEŞİMİN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Sanığın kardeşi olan müşteki Alev Sayın avukatı aracılığı ile mahkemeye katılma talebini iletti. Sanığa katılma talebine bir diyeceğinin olup olmadığının sorulması üzerine "Kardeşimin yüzünü görmek istemiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Tuğçe Sayın'ın akli dengesinin yerinde olmadığından, ceza verilmesine yer olmadığına, bununla birlikte yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık hakkında 'Yakın akrabayı canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme ve nitelikli yağma' suçlaması yöneltimişse de, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanığın koruma ve tedavi amaçlı olarak akıl hastalarına mahsus, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına hükmedildi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Feci olay, 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde komşuları Sevilay Palabıyık'a ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı.

Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti. Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi.

"KAFASI TENCERENİN İÇİNDE"

Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü. İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZIM BENİ ÖLDÜRECEK"

Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın'ın ifadesine yer verildi. Tuğçe Sayın ifadesinde, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dedi. İddianamede sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme sonucu, akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin verilen rapor da yer aldı. Tuğçe Sayın hakkında, 'Üstsoy kişiyi kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

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Son dakika haber! İSTANBUL-ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADIN AKIL HASTANESİNE YATIRILACAK Son dakika haber! İSTANBUL-ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADIN AKIL HASTANESİNE YATIRILACAK Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak - Son Dakika
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