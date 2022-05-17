Son dakika haberi! Annesini vuran genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Annesini vuran genç kız tutuklandı

17.05.2022 13:32
Son dakika haberi! Annesini vuran genç kız tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 14 yaşındaki genç kız eline aldığı silahla annesini sırtından vurarak yaraladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 14 yaşındaki genç kız eline aldığı silahla annesini sırtından vurarak yaraladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İ.C. cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Pazar günü akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kız eline aldığı silahla annesi S.C. (39) sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İ.C. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Annesini vuran genç kız tutuklandı - Son Dakika


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