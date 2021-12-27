Son dakika haber! ANNESİNİN ÖLÜMÜNDE İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

ADANA'da özel bir hastanede idrar yolları enfeksiyonu tanısı ile 28 gün tedavi görüp, taburcu edilen Şadiye Taşdan (75), 2,5 ay sonra hayatını kaybetti. Annesinin vücudunda derin yaralar oluştuğunu ve bunların enfeksiyon kaptığını belirterek suç duyurusunda bulunan Mine Taşdan (50), "Kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum. İnsan sağlığı, bu kadar ucuz değil" dedi.

Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan, 15 Ekim'de ateşlenip, fenalaşınca kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla tedavi olup, 28 gün sonra taburcu edilen Taşdan, kızı Mine Taşdan'ın evine döndü. Annesinin vücudunda derin yaralar olduğunu fark eden Mine Taşdan, iddiaya göre, özel hastanedeki doktor ve görevlilere durumu sordu ancak hastanın taburcu edildiğinde yara ve morlukların bulunmadığı cevabını aldı. 23 Aralık'ta fenalaşan Şadiye Taşdan, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti.

Mine Taşdan, annesinin tedavi gördüğü özel hastanede iyi bakılmadığı, vücudunda yaralar oluştuğunu ve bu yaraların enfeksiyon kaptığını, bunun da ölümüne neden olduğunu öne sürerek hastane ve yoğun bakım servisi doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu.

'HER GÜN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDUK'

Taşdan, annesinin özel hastanedeki tedavi sürecindeki epikriz raporlarına da ulaşarak çeşitli iddialar öne sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle hasta ziyaretinin yasak olduğunu ancak her gün cep telefonu üzerinden annesiyle görüntülü konuştuğunu belirten Mine Taşdan, "Raporlara entübe ve bilinci kapalı girilmiş, devlet kandırılmış. Bilinci kapalı kişi nasıl konuşur, nasıl görüntülü görüşme yapar? Annemi hiçbir zaman entübe olarak görmedim. Raporda 'bilinci kapalı, damar yoluyla besleniyor' diye yazıyor. Fakat annemin gayet şuuru açık, bize cevap veriyordu ve sohbet ediyorduk. Aile bireylerine annemin sağlık durumunu göstermek için iyi ki video kayıtlarını almışım. Kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değil. Hastanede hakkımı aramaya çalışıyorum, beni kimseyle görüştürmüyorlar. Bizim içimiz yandı, kimsenin içi yanmasın" diye konuştu.

HASTANEDEN İDDİALARA CEVAP

Özel hastanenin yetkilileri ise iddiaları kabul etmedi. Hastane yetkilileri, hastanın taburcu edildiğinde vücudunda hastane kaynaklı herhangi bir yaranın bulunmadığını söyledi.