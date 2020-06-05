Son dakika haberi... Annesiz kalan sevimli tilki ve kurt yavruları koruma altında - Son Dakika

Annesiz kalan sevimli tilki ve kurt yavruları koruma altında

Kurt yavruları hayvanat bahçesine, tilki ise büyüdükten sonra doğaya bırakılacak

VAN - Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen tilki ve kurt yavruları, getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Van bölgesinde ilkbahar aylarında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen birçok yavru yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, annelerini öldürerek kurt ticareti yaptığı düşünülen şahıstan 3 kurt yavrusu ele geçirirken, Bitlis'te de vatandaşlar tarafından yuvasından ayrı düşen tilki yavrusu bulundu. Ele geçirilen ve bulunan yavru yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne getirilen hayvanlar, ardından bakım ve tedavileri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

"Hayvanlar sütten yeni ayrılmışlardı"

Burada sevimli yavru hayvanların bakımını titizlikle yapan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bakımları yapılan yavru kurtları, Gaziantep Hayvanat Bahçesine, tilki yavrusunu da büyüdükten sonra evcilleşme durumu olmaması nedeniyle tekrar doğaya bırakacaklarını belirtti. Yavru hayvanların ilk getirildiği günden bu yana büyüyüp geliştiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı çevre timleri tarafından annelerini vurarak kurt ticareti yaptığı düşünülen bir şahıstan 3 kurt yavrusu ele geçirildi. Ele geçirilen kurt yavruları rehabilitasyon merkezimize getirildi. Getirdiklerinde hayvanlar sütten yeni ayrılmışlardı. Görevimiz bunların bakımını yaparak tekrar doğaya kazandırmaktır. Ancak çok küçük oldukları için ve rehabilitasyondan sonra doğada büyümeleri göz önüne alınarak Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilmesine karar verildi. Bitlis'te bulunan ve annesinden uzak kalmış bir tilki yavrusu da merkezimize getirildi. Onun da burada bakımını yapıyoruz. Tilki, kurtlar kadar evcilleşmediğinden dolayı büyüdükten sonra ekolojik dengesinde olan yerine bırakacağız" dedi.

"Akbaba iki yıldır misafir ediliyor"

İki yıl önce Hakkari'den getirilerek misafir edilen akbabayı da yakın zamanda hayvanat bahçesine göndereceklerini dile getiren Aslan, "Akbaba kanadı kopuk olarak bize geldi. Rehabilitasyon merkezimizin amacı; doğada herhangi bir sebeple yuvadan erken ayrılma, herhangi bir doğal afet veya yiyecek bulamayarak şehre inme ve elektrik çarpması gibi sebeplerden dolayı yaban hayvanların başına ne geliyorsa merkezimizde tedavi edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılmaktadır. Son günlerde birçok hayvanı en kısa zamanda tedavilerini yapıp doğaya kazandırdık" diye konuştu.