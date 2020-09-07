Son dakika haberi! Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim bölgelerine sıçramaması için çalışılan yangına, 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 kişilik personelle müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından yangına karadan müdahalenin süreceği, kontrol altına alınamaması durumunda sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi.