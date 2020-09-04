Son dakika haberi! ANTALYA 19 yaşındaki Rabia'nın cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

19 yaşındaki Rabia'nın cinayet şüphelisi tutuklandı

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (3)

Manavgat'ta Rabia Çerçi'yi öldürdüğü ve Nafiz Genç'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç'le aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, dün gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyledi. Nafiz Genç'in annesine sövdüğünü ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği alıp geldiğini ve ateş ettiğini söyledi. Rabia Çerçi'yi öldürmek gibi amacı olmadığını, Nafiz Genç'i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek, çok pişman olduğunu belirtti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.