Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonuAntalya Polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonlarda 15 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Antalya Polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonlarda 15 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli 383 kişiden 39'u tutuklandı. İhbar üzerine takip edilip durdurulan araçta 917 adet Ectasy hap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Gençlerin uyuşturucu maddeye kolay erişimini de engellemek için düzenlenen operasyonlar kapsamında önceki gün 357 ayrı operasyon yapıldı. Kentin giriş, çıkış noktaları ve uyuşturucu satılan mahalle ve caddelerde düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram 790 gram uyuşturucu, 690 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 722 lira, 410 Euro ve 1.900 Amerikan Doları'na el konuldu. Operasyonlarda 383 şüpheli yakalanıp adli işlem yapılırken, 39 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Narkotik polisinin operasyonlarında 2.711 araç kontrol edildi, 610 araca 742 bin 423 lira para cezası kesildi. 84 araç trafikten men edilirken, 21.755 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 23 kişi yakalandı ve 231 kişiye adli işlem uygulandı.

OYUNCAK ARABANIN İÇİNDE 917 ADET ECSTASY HAP Operasyonlarını sürdüren Antalya Polisi, ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve izniyle İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir aracı takibe aldı. Araçta 'Ecstasy' uyuşturucu hap bulunduğunu, bu uyuşturucunun da 'torbacı' tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceğini öğrenen polis, ihbar edilen aracı Burdur'un Bucak ilçesinden itibaren tabike aldı. Araç Korkuteli ilçesi girişinde durduruldu ve yapılan aramada 917 adet Ecstasy hap bulundu. Araçta bulunan Ö.B. ile K.G. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden yakalanan Ö.B. ile K.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddiasını yalanladı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası yalanlandı Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı İnşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı: 6 yaralı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor         
20:50
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 20:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei