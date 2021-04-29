Son dakika haberi! ANTALYA ARAÇTA UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, araçta satış yaptığı esnada polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Bu çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G. (28) isimli şahsın, 07 UR 979 plakalı otomobille Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde beklediği, bir süre sonra Ş.S.'nin (34) araca bindiği ve kısa süre sonra indiği belirlendi. Polis ekipleri hemen harekete geçerken aynı cadde üzerinde Ş.S.'yi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üst aramasında 0,90 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri daha sonra Saray Mahallesi Gülen sokak üzerinde 07 UR 979 plakalı aracı durdururken, aracın içerisinde 3 ayrı suçtan araması olan A.G., 5 ayrı suçtan araması olan Y.S. (27) ile H.T.'nin (24) bulunduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan üst aramasında A.G.'den 17,14 gram esrar ve 5,02 gram metamfetamin, H.T.'den 3,45 gram esrar, Y.S.'den ise uyuşturucu kalıntısı bulunan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerden Ş.S., Y.S. ve H.T. 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan haklarında işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli A.G.'ye ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.