Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Meydanı 'nda, '77. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Sergisi' açacak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir'in, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi 15 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika

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