Son dakika haberi... ANTALYA Çocuğun önünde kadını dövdü - Son Dakika

Çocuğun önünde kadını dövdü

Antalya'da bir erkek, yanlarında küçük bir çocuk olduğu halde kadını dakikalarca dövdü.

Çocuk bir sağa bir sola giderken, yoldan geçenlerin duyarsızlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadına şiddetin adresi Antalya'nın Kepez ilçesi oldu. Öğle saatlerinde Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokakta kadına şiddet uyguladı. Kadının boğazından tutan daha sonra yumruklar atan adamın o görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dövülen kadının yanındaki çocuk ise bir sağa bir sola giderek o anları korku içinde izledi. Kadının, "Anneee" çığlığı şiddeti durdururken yoldan geçenlerin duyarsız kalması ise dikkati çekti.