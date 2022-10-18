Son dakika haberleri! 13 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 13 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

18.10.2022 12:57

Son dakika haberlerine göre Antalya'da 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst kat balkonlarına da sıçradı.

Antalya'da 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst kat balkonlarına da sıçradı. Tedbir amacıyla dairelerde oturanlar tahliye edilirken, yangın yarım saatte söndürüldü.

Yangın, saat 11.20'de Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1500 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alt ve üt katın balkonuna sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Tedbir amaçlı bina tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında alt kat dairelerden birinde olduğu belirtilen kedi, vatandaşlar tarafından apartmandan çıkartıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 13 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

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