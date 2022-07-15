Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

15.07.2022 13:17
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Kaş'ta, aralarında yaşları bin yılı bulan sedir ağaçlarının da bulunduğu alana "15 Temmuz Şehitleri" ismi verildi.

Kaş'ta, aralarında yaşları bin yılı bulan sedir ağaçlarının da bulunduğu alana "15 Temmuz Şehitleri" ismi verildi.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sevgi ve Barış Anıt Ağaçları Projesi" kapsamında Toros Dağları'ndaki anıt sedir ağaçları özenle korunuyor.

Gömbe Mahallesi Yuvalıca yaylasında yaşları 500 ila bin yıl arasında değişen, yaklaşık 20 bini koruma altına alınan sedir ağaçlarına isimler verilmeye devam ediliyor.

Sedir ağaçlarının bulunduğu bölgedeki bir alana "15 Temmuz Şehitleri" adı verildi.

Bölgedeki anıt ağaçlara verilen 39 isim arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Japon İmparatoru Akihito, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın yanı sıra Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlar da yer alıyor.

YORUMLAR
500
Feke'deki orman yangınları söndürüldü Feke'deki orman yangınları söndürüldü Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:23:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement