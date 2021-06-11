Son dakika haberi: Antalya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ş.G. (21) yönetimindeki 31 AEJ 945 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'nde Y.U'nun (35) kullandığı 07 LSA 13 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ş.G. ile araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Y.U. gözaltına alındı.