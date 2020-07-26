Son dakika haberi! Antalya'da 4 yıldızlı otele taşlı ve tahralı saldırı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer içesinde pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan 4 yıldızlı otele 6 kişilik grup taş ve tahrayla saldırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olan 300 kişi kapasiteli 60 çalışanının bulunduğu otele bir grup gelerek taşlı ve tahralı saldırıda bulundu. Kapıların camlarını kıran şahıslar, içerideki bazı çalışanları da dışarıya çıkardı. Olayla ilgili otel yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Oteldeki saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin önce tel örgülerden otel içerisine girdiği, ardından otel girişinde cam kapıyı taşladıkları görülüyor. Kapıyı açamayan gruptan bir kişi ise öfkelenerek kapıyı tekmeleyeme, ardından kırarak parçalamaya başlıyor. Elinde tahra olan bir kişinin de kapının kırılan camlarını parçalamaya devam ettiği görülüyor. Ardından içeriye giren grup, otel personellerinden birini darp ederek, kadın bir personeli de tahra ile tehdit edip dışarı çıkarıyor.

(İHA)