Son dakika haberi... Antalya'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Site görevlisi Bağcı ile diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde oturan iki kişi dışarıya çıkamayınca site görevlisi Ahmet Bağcı 'dan yardım istedi. Bağcı, daireye girerek dumandan etkilenen iki kişiyi dışarıya çıkardı.

Sarısu Mahallesi 155. Sokak'taki apartmanın 10. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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