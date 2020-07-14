Son dakika haberi... Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

Son dakika güncel haberi... Alanya İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

Alanya İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

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Alanya'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'u salıverildi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon - Son Dakika
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22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
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