Son dakika haberi! Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "alkollü araç kullanmak", "hırsızlık", "tehdit" başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen operasyonda F.A, Y.O, A.K, M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.