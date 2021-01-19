Son dakika haberi... Antalya'da asayiş - Son Dakika

Son dakika haberi... Antalya'da asayiş

19.01.2021 20:59
Son dakika haberi... Antalya'da asayiş, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi O.C, bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddia edilen Y.B. ile A.O.Ş. ve bir cep telefonu hırsızlığının şüphelisi A.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C, Y.B. ve A.O.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlçede uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise farklı tarihlerde ev, araç ya da üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanan E.G, Ö.O, E.A, M.E, M.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Çalışmalarda toplam 5,33 gram eroin, 20,39 gram metamfetamin, otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçti.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İlçede, Aşağı Hisar ve Yukarı Hisar mahallelerindeki 3 iş yerinden sahte 50 dolar karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şahısla ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili Z.D. ve yabancı uyruklu V.C'yi gözaltına aldı.

İki şahıs hakkında "Parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da asayiş - Son Dakika


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