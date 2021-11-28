Son dakika haberi... Antalya'da av sırasında bir kişinin ölümüne ilişkin şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin av sırasında arkadaşlarının açtığı ateş sonucu ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Çamlıca Mahallesi'nde çıktıkları av sırasında açılan ateş sonucu Nuri Demirel'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş.'nin Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş, M.A.D. ve M.S. savcılık tarafından salıverildi. Şüpheliler H.K. ve B.K. da sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş. ile ava çıkan Nuri Demirel, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri Demirel'in 5 arkadaşını gözaltına almıştı.