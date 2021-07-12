Son dakika haberi: Antalya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir genç otel odasında ölü bulundu.
Elmalı Mahallesi 7. Sokak'taki bir otel odasında kalan kişinin hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 32 yaşındaki Ercan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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