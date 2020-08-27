Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi pansiyonda ölü bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki pansiyonun koridorunda hareketsiz yatan kişiyi gören müşteriler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde kimliğinin Ayhan Kiraz (45) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada Kiraz'ın daha önce de aralıklarla kaldığı pansiyona bir hafta önce tekrar yerleştiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.