Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası - Son Dakika

Antalya'da bir markete giren silahlı ve maskeli zanlı, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Bulvarı'ndaki bir zincir market şubesine gelen maskeli şüpheli, kasadaki çalışanları silahla tehdit etti.

Zanlı, kasadaki bir miktar parayı alarak taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, çalışanlar ve taksi sürücüsünün ifadesine başvuran ekipler, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.