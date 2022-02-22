Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası

22.02.2022 21:25
Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası

Son dakika haber: Antalya'da bir markete giren silahlı ve maskeli zanlı, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Antalya'da bir markete giren silahlı ve maskeli zanlı, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Bulvarı'ndaki bir zincir market şubesine gelen maskeli şüpheli, kasadaki çalışanları silahla tehdit etti.

Zanlı, kasadaki bir miktar parayı alarak taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, çalışanlar ve taksi sürücüsünün ifadesine başvuran ekipler, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU

Muratpaşa, Antalya, Market, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya'da bir marketten silah tehdidiyle gasp iddiası - Son Dakika
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