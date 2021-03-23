Antalya'da boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra ormanlık alana bırakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Z.Y, öldürülen Neslihan Yılmaz'ın eşinin kardeşi olduğunu, olaydan bir süre önce 2 çocuğuyla kendilerinde kalmaya başladığını söyledi.

Yılmaz'ın kendilerine geldiğinde evinin yandığını, kalan eşyalarını evden almaya gideceğini söylediğini aktaran Z.Y. "Bu süreçte Neslihan'ın Anıl ile konuştuğunu görmedim, duymadım. Neslihan ve çocuklarının bir dönem kayıp olduğunu bilmiyorum." dedi.

Sanığın çocuklarını alma bahanesiyle evlerine geldiğini belirten Z.Y, Anıl K'nin çocuklarına hediye ve tatlı getirdiğini anlattı.

Neslihan Yılmaz ve sanığın konuşmak için evden ayrıldığını ifade eden Z.Y, "Eşim ikisine parkta görüşmelerini söylemişti. Anıl ise 'çocuklar rahatsız olur' diye Neslihan ile araçla oradan ayrıldı. Çocuklar küçük oldukları için ağlamaya başladı, bir süre sonra çocuklar babalarını arayarak ne zaman geleceklerini sordu. Anıl bir saate geleceklerini söyledi. Anıl daha sonra tek başına eve geldi, eşime 'Neslihan'ı öldürdüm, sizin yapamadığınızı ben yaptım.' demiş." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde 3 Kasım 2020'de polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden Anıl K. gözaltına alınmış, tutuklanan sanığın gösterdiği alanda yapılan kazıda Neslihan Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.