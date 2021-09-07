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Son dakika haberi | Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

07.09.2021 17:01
Son dakika haberi | Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya'da eski eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'da eski eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, Anıl Karaman'a indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık, olayda küçük bir bıçak kullandığını ve cinayeti tasarlayarak işlemediğini savundu.

Mahkeme heyeti sanığı, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Muratpaşa ilçesinde 3 Kasım 2020'de polisi arayarak boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden Anıl Karaman (39) tutuklanmış, sanığın gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazıda Neslihan Yılmaz'ın (36) cesedi bulunmuştu. Sanık ifadesinde, eski eşini çocuklarının velayeti konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf etmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Karaman, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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