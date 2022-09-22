Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında, sazlık, okaliptüs ve Kıbrıs akasya ağaçlarının bulunduğu bölgede dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangın bölgesine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Artan rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 7 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi 'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: DHA

Antalya, Muğla, Eşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA ÇIKAN YANGIN, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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