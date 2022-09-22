ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında, sazlık, okaliptüs ve Kıbrıs akasya ağaçlarının bulunduğu bölgede dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangın bölgesine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Artan rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 7 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.
BÖLGEDE RÜZGAR RİSKİ
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ağaçların küle döndüğü bölgeden hala dumanlar yükselirken, rüzgarın yeniden etkisini göstermesi, tekrar alevlenme riskini ortaya çıkardı. Soğutma çalışmalarını yürüten ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA ÇIKAN YANGIN, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika