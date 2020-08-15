Son dakika haberi... Antalya'da çıkan makilik yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. İlçeye bağlı Adrasan Mahallesi Çakmak mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, önce vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arozöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Adrasan itfaiye birimi ve bir yangın söndürme helikopteri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yerleşim yerleri ve ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:19

Kaynak: AA

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