Antalya'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Akseki'nin Salihler Mahallesi yakınlarında Herse yaylasında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 adet arozöz, 2 adet su ikmal aracı, bir adet ilk müdahale aracı müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Düzlerçamı, Manavgat ve Alanya'dan gelen yangın söndürme helikopterlerinin de söndürme çalışmalarına katılması ile yangın 2 saatlik bir süre kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Yangında 0.3 hektar orman alanı zarar gördü.