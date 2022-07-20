Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

20.07.2022 02:05

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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