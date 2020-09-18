Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti.

Havadan destek veren iki helikopter, akşam çalışmalara ara verdi. Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle de söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 12 itfaiye aracıyla da yangına müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Yangın nedeniyle bir serada hasar oluştu.

Yetkililer, yangının ilerleyişinin yavaşladığını bildirdi.