Son dakika haberi! Antalya'da çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yumaklar Mahallesi Gözler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler, yaklaşık 300 metre mesafedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar orman alanının zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için bölgede inceleme yaptı.