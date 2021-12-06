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Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı

06.12.2021 10:46

Son dakika haberler... Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı Hortum, etkisini kaybederek gözlerden kayboldu Antalya'nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı

Hortum, etkisini kaybederek gözlerden kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapalı bir havanın hakim olduğu Serik ilçesinde, sabah 09.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Boğazkent Mahallesi açıklarında iki farklı noktada çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kıyıdan oldukça uzakta yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren hortum, ardından gözlerden kayboldu.

Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı
Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı
Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı
Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı
Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı
Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı

Antalya, Hortum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Serik'te denizin iki farklı noktadasın çıkan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika
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